"Не верю, что Россия бросит нам вызов в военном смысле". Интервью президента Литвы

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"Не верю, что Россия бросит нам вызов в военном смысле". Интервью президента Литвы

46 минут назад

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Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Reuters рассказал, что не верит в вероятность вторжения России, но допускает отключение страны от региональной электросети в ответ на ограничение грузоперевозок в Калининградскую область. По словам Науседы, Литва подготовились к каким бы то ни было недружественным действиям со стороны России.

С 18 июня Литва перестала пропускать в Калининградскую область транзитные поезда и фуры с товарами, попавшими под санкции ЕС. Российский МИД пообещал "практический" ответ на ограничение транзита.

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