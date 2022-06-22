Напряжение между Литвой и Россией: что происходит у границы?
Напряжение между Литвой и Россией: что происходит у границы?
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Литва запретила транзит грузов через свою территорию в Калининградскую область из других регионов России. Теперь в Калининградскую область нельзя доставлять самые разные грузы - от угля до предметов роскоши.
Власти Литвы заявили, что выполняют санкции Евросоюза. Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ, назвал действия Литвы блокадой с подачи западных стран.
В это же время Россия пригрозила "действиями по защите своих национальных интересов" и фоне этих событий начала военные учения на границе с Литвой.
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