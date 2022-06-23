"Хлопок...и все вокруг начинает взрываться". Обстрелы Чернигова кассетными бомбами
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Правозащитная организация Amnesty International засвидетельствовала широкое применение кассетных боеприпасов в Украине. Корреспонденты Би-би-си провели расследование в Харькове и Чернигове, где обнаружили характерные признаки применения кассетных бомб.
Сделанные на местах бомбежек снимки были показаны ряду военных экспертов. Все они согласились с тем, что следы поражения указывают на применение кассетных боеприпасов. Ни Россия, ни Украина не признают, что могут могут быть ответственны за их применение в войне в Украине.
Использование кассетных боеприпасов влечет за собой неоправданно высокое число жертв среди мирного населения. В этой связи использование такого оружия запрещено более чем в 100 странах. Однако ни Россия, ни Украина не ратифицировали договор о неприменении кассетных боеприпасов.