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"Хлопок...и все вокруг начинает взрываться". Обстрелы Чернигова кассетными бомбами

50 минут назад

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Сделанные на местах бомбежек снимки были показаны ряду военных экспертов. Все они согласились с тем, что следы поражения указывают на применение кассетных боеприпасов. Ни Россия, ни Украина не признают, что могут могут быть ответственны за их применение в войне в Украине.