"Везде стреляют, уезжать небезопасно". Жизнь в Славянске

14 минут назад

В окрестностях Славянска города есть три соленых озера. Раньше там были санатории, пляжи и кафе, но теперь все закрыто. Однако люди продолжают приезжать на озера, хотя купаться пока холодно. А в самом городе идет эвакуация из-за усиления боев, но некоторые жители считают, что уезжать небезопасно.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: