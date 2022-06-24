"Многие погибнут или будут жить в чудовищных условиях ". Семьи спасаются из Лисичанска
"Многие погибнут или будут жить в чудовищных условиях ". Семьи спасаются из Лисичанска
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Корреспондент Би-би-си Орла Герин побывала в осажденном Лисичанске вместе с миссией благотворительной организацией Base UA по эвакуации мирных жителей.
Город находится под постоянными обстрелами российских вооруженных сил и люди, до сих пор надеявшиеся на лучшее, понимают, что ситуация в ближайшее время не исправится. Однако, как считают работники благотворительной организации, времени остается очень мало, и далеко не всем удастся спастись.