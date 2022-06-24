"Зерно тебе нужно? Украина и так его дала бы". Рассказ украинки, пережившей Голодомор

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"Зерно тебе нужно? Украина и так его дала бы". Рассказ украинки, пережившей Голодомор

45 минут назад

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Марии Гончаровой 93 года, она родилась и живет в селе Черемушное в Харьковской области. Во время Голодомора в ее районе умер каждый третий житель. Сейчас Гончарова, пережившая Вторую мировую войну, опасается, что снова будет нечего есть.

Российская армия отступила от Харькова, но продолжает его обстреливать, а украинское зерно с оккупированных территорий вывозит в Россию. Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что "Россия не крала никакого зерна".

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