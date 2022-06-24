В Испанию запустят британских коршунов, чтобы спасти вид

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В Испанию запустят британских коршунов, чтобы спасти вид

13 минут назад

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30 птенцов красного коршуна отправят из Британии в Испанию, чтобы сохранить там популяцию этих птиц.

В конце прошлого века этот вид хищных птиц почти исчез в Британии, тогда в 1990-х запустили программу восстановления популяции красных коршунов.