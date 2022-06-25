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Интернациональный легион: как иностранцы воюют на стороне Украины

37 минут назад

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С начала войны более 20 тысяч иностранных солдат из более, чем 50 стран, присоединились к борьбе против российских войск. Кто они и почему рискуют своей жизнью?