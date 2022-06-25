Интернациональный легион: как иностранцы воюют на стороне Украины
Интернациональный легион: как иностранцы воюют на стороне Украины
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
С начала войны более 20 тысяч иностранных солдат из более, чем 50 стран, присоединились к борьбе против российских войск. Кто они и почему рискуют своей жизнью?
Корреспондент Би-би-си Ольга Мальчевская смогла побывать на одной из баз Интернационального легиона территориальной обороны Украины.