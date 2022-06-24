Искусство Скандинавии: от шедевров Мунка до мирового успеха IKEA | Документальный фильм Би-би-си

40 минут назад

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Скандинавия - земля крайностей, самый край Европы. История искусств этих стран, где долгие месяцы в году не бывает солнца, где суровые пейзажи вдохновляли художников и писателей, подарила нам экзистенциализм XX века, Снежную королеву, Гадкого утенка, LEGO и IKEA, Мунка и королевских особ, которые передвигаются по городу на велосипеде.

В этом трехсерийном фильме Би-би-си мы узнаем, как и почему Норвегия, Дания и Швеция стали пионерами в дизайне и как искусство этих стран отражало их демократическую сущность.