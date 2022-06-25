Северная Корея изнутри: 10 часов допросов в самой закрытой стране мира | Документальный фильм Би-би-си

21 минуту назад

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В мае 2016 года репортер Би-би-си Руперт Уингфред-Хейс со своей съемочной группой отправился в Пхеньян освещать визит туда Нобелевских лауреатов.

К ним сразу приставили наблюдателей и поселили в закрытый отель, где за ними непрерывно следили. Их возили по заранее подготовленным маршрутам и давали разговаривать только с одобренными правительством респондентами. Спустя неделю, когда журналисты были готовы покинуть страну и уже были на посадке в самолет, Руперта задержали и выдвинули обвинения в неуважении к КНДР и ее народу.