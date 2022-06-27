Удар по торговому центру в Кременчуге. Видео
Удар по торговому центру в Кременчуге. Видео
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Украинские власти сообщили, что российская армия нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг в Полтавской области.
По словам президента Украины Зеленского, на момент удара в ТЦ "Амстор" находилось более тысячи человек.
Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что площадь пожара превысила 10 тысяч квадратных метров.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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