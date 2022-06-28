В США отменено конституционное право на аборт. Как реагировали люди по всей стране
В США отменено конституционное право на аборт. Как реагировали люди по всей стране
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В США федеральные законы больше не гарантируют право на аборт, после того как Верховный суд США пересмотрел решение по делу 1973 года "Роу против Уэйда" и признал его ошибочным.
Теперь отдельные штаты смогут самостоятельно решать, запрещать эту процедуру или нет.
По всей Америке прошли массовые протесты как сторонников права на аборт, так и пролайферов.