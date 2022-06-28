В США отменено конституционное право на аборт. Как реагировали люди по всей стране

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

В США отменено конституционное право на аборт. Как реагировали люди по всей стране

14 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

В США федеральные законы больше не гарантируют право на аборт, после того как Верховный суд США пересмотрел решение по делу 1973 года "Роу против Уэйда" и признал его ошибочным.

Теперь отдельные штаты смогут самостоятельно решать, запрещать эту процедуру или нет.