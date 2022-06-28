"Будто я куда-то лечу". Что говорят выжившие после удара по Кременчугу

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"Будто я куда-то лечу". Что говорят выжившие после удара по Кременчугу

7 минут назад

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В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге погибли по меньшей мере 20 человек, сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Российское минобороны ранее подтвердило, что военные обстреляли Кременчуг, однако заявило, что торговый центр, разрушенный - по версии ведомства - в результате детонации боеприпасов из разбомбленного ангара с оружием, в это время не работал.

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