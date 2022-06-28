Северодонецк. Как жители и украинские военные оставляли город

Северодонецк. Как жители и украинские военные оставляли город

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Ожесточенные бои за Северодонецк шли весь июнь. Сейчас он перешел под контроль России.

Часть украинских военных отступила в Славянск.

С ними, а также с покидавшими город жителями поговорили журналисты Reuters.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:

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