Малый и средний бизнес в Калининграде: мнения о транспортной блокаде
Малый и средний бизнес в Калининграде: мнения о транспортной блокаде
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Калининград оказался в самом центре торгового противостояния между ЕС и Россией.
Правительство Литвы заявило, что с 18 июня начинает выполнять требования Евросоюза и прекращает железнодорожный транзит до 50% всех грузов в Калининградскую область. В списке товаров, попавших под запрет ЕС - сталь, черные металлы, уголь, автомобили, алкоголь, сигареты, удобрения, некоторые виды химикатов, краска, ювелирные изделия и некоторые виды мебели.
На литовской границе уже образовалась четырехкилометровая очередь из грузовиков. А в самом городе растет беспокойство среди горожан из-за блокирования границ.