Малый и средний бизнес в Калининграде: мнения о транспортной блокаде

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Малый и средний бизнес в Калининграде: мнения о транспортной блокаде

38 минут назад

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Калининград оказался в самом центре торгового противостояния между ЕС и Россией.

Правительство Литвы заявило, что с 18 июня начинает выполнять требования Евросоюза и прекращает железнодорожный транзит до 50% всех грузов в Калининградскую область. В списке товаров, попавших под запрет ЕС - сталь, черные металлы, уголь, автомобили, алкоголь, сигареты, удобрения, некоторые виды химикатов, краска, ювелирные изделия и некоторые виды мебели.