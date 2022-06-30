"Я скажу, что делал правильные вещи". Волонтеры в Грузии помогают украинским беженцам с лекарствами

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"Я скажу, что делал правильные вещи". Волонтеры в Грузии помогают украинским беженцам с лекарствами

39 минут назад

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С началом войны многие россияне были вынуждены уехать из страны. Некоторые оказались в Тбилиси. Теперь там они помогают украинцам, бежавшим от войны в Грузию.

Благотворительная организация "Emigration for Action" на пожертвования покупает беженцам лекарства.По данным Национальной администрации туризма Грузии, только за март-апрель в страну въехали почти 30 тысяч украинцев.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: