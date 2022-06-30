Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Жест доброй воли": как Украина и Россия прокомментировали уход российских войск с о.Змеиный

17 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android . Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram .

Стратегически важный остров всего в 35 километрах от украинского берега был захвачен Россией в первый день войны. С тех пор Украина неоднократно подвергала разместившиеся на нем российские силы обстрелам. 30 июня украинские военные опубликовали видеозапись очередного такого удара.