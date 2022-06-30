"Жест доброй воли": как Украина и Россия прокомментировали уход российских войск с о.Змеиный
"Жест доброй воли": как Украина и Россия прокомментировали уход российских войск с о.Змеиный
Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.
Россия вывела войска с острова Змеиный в Черном море.
Стратегически важный остров всего в 35 километрах от украинского берега был захвачен Россией в первый день войны. С тех пор Украина неоднократно подвергала разместившиеся на нем российские силы обстрелам. 30 июня украинские военные опубликовали видеозапись очередного такого удара.
Представитель Министерства обороны РФ заявил, что "в качестве шага доброй воли" российский контингент покинул остров. Отступление российских войск с острова Змеиный подтвердили и в штабе украинских ВС.