Прощание с "Гоголь-центром". Выступления Серебренникова, Аграновича и Кабешева

37 минут назад

В “Гоголь-центре” показали последний спектакль. Это постановка “Я не участвую в войне” по поэзии Юрия Левитанского. Зал встречал и провожал артистов овациями, а после спектакля со сцены к зрителям обратились худрук театра Алексей Агранович, директор Алексей Кабешев и основатель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. 29 июня департамент культуры объявил о смене руководства театра. После этого основатель Серебренников написал, что проект закрыт. Московский драматический театр им. Гоголя переформатировали в "Гоголь-центр" в 2012 году. Худруком стал режиссер Кирилл Серебренников. В 2020 он был осужден условно по делу о хищениях в “Седьмой студии”. В марте 2022 судимость с Серебренникова сняли, и он покинул Россию.