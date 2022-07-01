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Посол Литвы в НАТО – России: "Станьте нормальной страной, не лелейте имперские мечты"

час назад

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Саммит НАТО в Мадриде закончился принятием новой стратегической концепции альянса. Теперь Россия в глазах членов альянса – "самая значительная и прямая угроза для безопасности союзников, а также для мира и стабильности в евроатлантическом регионе".

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина поговорила с послом Литвы в НАТО Дейвидасом Матулёнисом и спросила, становится ли Европа более опасным местом, когда разрешится кризис с транзитом через Калининград и не боится ли Литва, что Путин расценит расширение альянса как агрессию.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: