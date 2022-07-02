"Отвратительное зрелище". Как в большой политике спорят о женщинах, голых торсах и хоккее

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"Отвратительное зрелище". Как в большой политике спорят о женщинах, голых торсах и хоккее

7 минут назад

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Война в Украине серьезно ограничила возможности общения Владимира Путина с другими мировыми лидерами. Но пока на этой неделе российская армия ударяла по Николаеву, Одессе, Кременчугу, политическая жизнь продолжалась.

Лидеры стран "Большой семерки" провели встречу в Баварии, а затем состоялся саммит НАТО в Мадриде. В это время Владимир Путин успел принять участие во встрече глав государств - участников Каспийского саммита.

Хоть мировые лидеры и находились на значительном расстоянии друг от друга, они не забыли друг о друге и подискутировали заочно.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: