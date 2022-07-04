История Екатерины Волковой - гражданки России, чья семья попала под обстрел в Киеве
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Днем 26 июня, стоя у разрушенного ракетой жилого дома, советник главы МВД Антон Геращенко показывал журналистам российский паспорт. Документ принадлежал Екатерине Волковой, которая жила в Киеве с дочкой и мужем.
Удар пришелся прямо по верхним этажам дома, где и находилась квартира семьи. Екатерина с дочкой выжили, а ее муж, Алексей, погиб.
В ответ на это российские СМИ заявили, что Россия не наносила удары по жилым домам, но пострадавших в любом случае быть не могло, так как в доме, якобы, никто не жил.
Би-би-си поговорила с родными Екатерины о ее жизни в Украине.
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