История Екатерины Волковой - гражданки России, чья семья попала под обстрел в Киеве

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История Екатерины Волковой - гражданки России, чья семья попала под обстрел в Киеве

38 минут назад

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Днем 26 июня, стоя у разрушенного ракетой жилого дома, советник главы МВД Антон Геращенко показывал журналистам российский паспорт. Документ принадлежал Екатерине Волковой, которая жила в Киеве с дочкой и мужем.

Удар пришелся прямо по верхним этажам дома, где и находилась квартира семьи. Екатерина с дочкой выжили, а ее муж, Алексей, погиб.

В ответ на это российские СМИ заявили, что Россия не наносила удары по жилым домам, но пострадавших в любом случае быть не могло, так как в доме, якобы, никто не жил.

Би-би-си поговорила с родными Екатерины о ее жизни в Украине.

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