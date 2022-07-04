Северодонецк. Как живут люди, оставшиеся в городе под контролем России
Северодонецк. Как живут люди, оставшиеся в городе под контролем России
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После затяжных и кровопролитных уличных боев Украинская армия ушла из Северодонецка. Контроль над городом перешел пророссийским силам.
Но инфраструктура города практически полностью разрушена и Северодонецк оказался на грани гуманитарного кризиса.
Пока о восстановлении подачи электроэнергии и воды жители города могут лишь мечтать, но покидать Северодонецк многие из них по-прежнему не намерены.