Как выглядит Лисичанск, взятие которого в России назвали "освобождением ЛНР"

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Как выглядит Лисичанск, взятие которого в России назвали "освобождением ЛНР"

9 минут назад

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Лисичанск - последний крупный город Луганской области, который удерживала украинская армия. Но ВСУ покинули город. Это подтвердил и Владимир Зеленский.

"Мы бережем жизни наших воинов, наших людей, - заявил в своем обращении президент Украины. - И если командование нашей армии забирает людей с определенных участков фронта, где враг имеет наибольшее преимущество, в частности это касается Лисичанска, это значит, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия".

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над Лисичанском и "освобождении" территории самопровозглашенной ЛНР.

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