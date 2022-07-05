"Убьют, значит убьют". Почему некоторые жители Краматорска отказываются от эвакуации
"Убьют, значит убьют". Почему некоторые жители Краматорска отказываются от эвакуации
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Экономический фактор - одна из основных причин по которой малоимущие слои населения не могут себе позволить уехать из Краматорска в эвакуацию.
По оценкам мэрии города, в Краматорске остается до 65 тыс. мирных жителей. Среди них много пожилых и малообеспеченных людей.
Из-за нанесенного войной ущерба инфраструктуре города многие люди зависят от продовольственных пайков, которые поступают в город по гуманитарным коридорам. И спрос на такие пакеты помощи неуклонно растет.
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