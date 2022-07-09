Зачем государству контроль над абортами? История вопроса
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Право на аборт и запреты на него - тема для обсуждения по всему миру.
Недавнее решение Верховного суда США отменить право на аборт на федеральном уровне вызвало волну протестов по всей Америке.
В США аборты были разрешены после исторического судебного дела “Роу против Уэйда”, которое в 1973 году дошло до Верховного суда. Тогда суд постановил, что право женщины прервать беременность по собственному желанию гарантируется правом на частную жизнь, закрепленным в конституции.
А 24 июня 2022 года суд признал это решение ошибочным и право распоряжаться собственным телом отобрал.
Комитет ООН по правам женщин регулярно отмечает, что жесткая ограничительная политика в отношении абортов - форма дискриминации против женщин. Это мнение поддерживают тысячи активистов по всему миру.
И тем не менее, в ряде стран идет борьба за ужесточение законов. И дебаты об абортах вряд ли завершатся в обозримом будущем.
Мы решили вспомнить, как разные государства пытались контролировать женские репродуктивные права на протяжении истории.