Зачем государству контроль над абортами? История вопроса

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Зачем государству контроль над абортами? История вопроса

56 минут назад

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Право на аборт и запреты на него - тема для обсуждения по всему миру.

Недавнее решение Верховного суда США отменить право на аборт на федеральном уровне вызвало волну протестов по всей Америке.

В США аборты были разрешены после исторического судебного дела “Роу против Уэйда”, которое в 1973 году дошло до Верховного суда. Тогда суд постановил, что право женщины прервать беременность по собственному желанию гарантируется правом на частную жизнь, закрепленным в конституции.

А 24 июня 2022 года суд признал это решение ошибочным и право распоряжаться собственным телом отобрал.

Комитет ООН по правам женщин регулярно отмечает, что жесткая ограничительная политика в отношении абортов - форма дискриминации против женщин. Это мнение поддерживают тысячи активистов по всему миру.

И тем не менее, в ряде стран идет борьба за ужесточение законов. И дебаты об абортах вряд ли завершатся в обозримом будущем.