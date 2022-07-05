"Для нас главное – делать крутые песни. Не примут, значит, не примут". Интервью Ильи Прусикина и Софьи Таюрской
"Для нас главное – делать крутые песни. Не примут, значит, не примут". Интервью Ильи Прусикина и Софьи Таюрской
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Клип Generation Cancellation группа Little Big выпустила в конце июня, а демоверсия песни была записана 25 февраля, на следующий день после начала войны.
О своем антивоенном манифесте, об отъезде, отмене музыкантов в России и отмене русской культуры в мире Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали в интервью корреспонденту Би-би-си Марии Евстафьевой.
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