"Как ты можешь здесь жить". Житель Бучи требует компенсацию за уничтоженный дом
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В Буче у Виталия Животовского был дом, его начали строить еще его покойные родители. После отступления российской армии он вернулся и увидел, что его жилище превратилось в руины.
В начале военных действий в доме Животовского разместился командный пункт российской армии. Из его огорода обстреливали близлежащие дома. Он сам и его дочь провели в подвале собственного дома неделю в начале марта, но им удалось спастись.
Животовский рассказал Reuters о допросах, о том, что видел пока находился в Буче. Не все его слова удалось подтвердить, однако в доме было найдено рукописное письмо, адресованное российскому солдату. Российские власти настаивают на том, что события в Буче, Ирпене, Гостомеле - постановка, а все, что увидели вернувшиеся в эти города под Киевом люди, - фейк.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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