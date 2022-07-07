Борис Джонсон покидает пост. Главное из его заявления на Даунинг-стрит

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Борис Джонсон покидает пост. Главное из его заявления на Даунинг-стрит

19 минут назад

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После крупнейшей в истории Британии череды отставок в правительстве, Борис Джонсон объявил о том, что покинет свой пост.

До тех пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и новый премьер-министр не вступит в должность, Джонсон будет исполнять свои обязанности.

В своем выступлении на Даунинг-стрит Джонсон обратился не только к британцам, но и к украинцам: пообещал, что Британия продолжит их поддерживать и после его ухода.

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