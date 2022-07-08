Вместо Таиланда - в Украину. Как немецкий пожарный стал тушить огонь в Харькове
Вместо Таиланда - в Украину. Как немецкий пожарный стал тушить огонь в Харькове
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"Я чувствовал себя виноватым, лежа на пляже в Таиланде, пока происходит нечто подобное", - рассказывает немецкий пожарный Нильс Таль, находящийся сейчас в украинском Харькове.
Таль - профессиональный пожарный. Он приехал в Харьков, чтобы помочь с тушением пожаров и поисками выживших под завалами.
В мае 2022 ВСУ вернули большую часть территории вокруг Харькова. Но сам город все еще попадает под обстрелы.
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