Вместо Таиланда - в Украину. Как немецкий пожарный стал тушить огонь в Харькове

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Вместо Таиланда - в Украину. Как немецкий пожарный стал тушить огонь в Харькове

20 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

"Я чувствовал себя виноватым, лежа на пляже в Таиланде, пока происходит нечто подобное", - рассказывает немецкий пожарный Нильс Таль, находящийся сейчас в украинском Харькове.

Таль - профессиональный пожарный. Он приехал в Харьков, чтобы помочь с тушением пожаров и поисками выживших под завалами.

В мае 2022 ВСУ вернули большую часть территории вокруг Харькова. Но сам город все еще попадает под обстрелы.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: