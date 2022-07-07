"Он нас не любит, мы его тоже". Реакция в Москве и в Киеве на уход Бориса Джонсона

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"Он нас не любит, мы его тоже". Реакция в Москве и в Киеве на уход Бориса Джонсона

13 минут назад

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7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку. Он продолжит исполнять свои обязанности премьер-министра до выборов новой главы правящей Консервативной партии.

Реакция официальных лиц в России и Украине на новость об отставке отличались по своей тональности: в Киеве Зеленский выразил симпатию к Джонсону и поблагодарил его за решительные действия в отношении Украины, а в Москве глава Совфеда Матвиенко - назвала его "главным русофобом".

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