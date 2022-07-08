Убийство Синдзо Абэ. Видео с места покушения на экс-премьера Японии
Убийство Синдзо Абэ. Видео с места покушения на экс-премьера Японии
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Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ смертельно ранили во время предвыборного митинга в городе Нара на юге страны 8 июля 2022.
Подозреваемый в нападении 41-летний Тэцуя Ямагами был задержан полицией на месте происшествия, у него изъяли оружие. Сопротивления он не оказывал. Синдзо Абэ скончался в больнице.
67-летний Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.
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