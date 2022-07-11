Афганский беженец, командующий украинскими солдатами: "Не хотел видеть российский флаг над головой"
Афганский беженец, командующий украинскими солдатами: "Не хотел видеть российский флаг над головой"
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Джалал Нури ребенком был вынужден бежать из Афганистана от советских войск.
Более трех десятилетий спустя он столкнулся с еще одним российским вторжением — на этот раз в качестве военного армии своей новой родины — Украины.
С ним встретился корреспондент Би-би-си Кавун Хамуш.