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Пять главных скандалов с Борисом Джонсоном

27 минут назад

Борис Джонсон собирался оставаться в кресле главы правительства долго. Однако продержался всего три года. Один из самых харизматичных британских премьеров оказался самым ненадежным. На протяжении трех лет избиратели все больше убеждались, что нельзя верить ни одному его слову.