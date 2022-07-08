Новые жертвы обстрелов в Харькове. Видео
Новые жертвы обстрелов в Харькове. Видео
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
По данным властей Харькова, 7 июля 2022 в результате российского удара по городу 3 человека были убиты и 5 получили ранения. Очевидцы говорят, две женщины были смертельно ранены, когда вышли во двор покормить уличных котов.
Россия неоднократно отрицала, что наносит удары по гражданским объектам. По данным ООН на конец июня, подтверждена гибель более 4700 мирных жителей Украины.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: