"Они все наши". Как родственники ищут пропавших без вести в Украине
"Они все наши". Как родственники ищут пропавших без вести в Украине
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Украинские морги переполнены изувеченными, обгоревшими и неопознанными телами жертв российской военной агрессии. На данный момент пропавших без вести в ходе войны уже более 9 тыс. человек.
Родственники при помощи сопоставления образцов ДНК разыскивают пропавших среди мертвых, но процесс их опознания сложен, а ресурсы из-за войны ограничены.
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