"Они все наши". Как родственники ищут пропавших без вести в Украине

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Они все наши". Как родственники ищут пропавших без вести в Украине

20 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Украинские морги переполнены изувеченными, обгоревшими и неопознанными телами жертв российской военной агрессии. На данный момент пропавших без вести в ходе войны уже более 9 тыс. человек.

Родственники при помощи сопоставления образцов ДНК разыскивают пропавших среди мертвых, но процесс их опознания сложен, а ресурсы из-за войны ограничены.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: