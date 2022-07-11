Рассказы жителей Часова Яра о российском ракетном обстреле жилого дома

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Рассказы жителей Часова Яра о российском ракетном обстреле жилого дома

48 минут назад

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Число погибших от ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру в Донецкой области превысило 30 человек. Местные жители рассказали о том, как они пережили обстрелы.

Российские ракетные удары вечером в субботу полностью разрушил два подъезда пятиэтажки. Минобороны России в своей ежедневной сводке подтвердило, что военные обстреляли Часов Яр в Донецкой области и "уничтожили более трёхсот националистов".

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