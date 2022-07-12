Трофеи войны в Украине: в Лисичанске и Праге стороны показали захваченную технику врага
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Стороны конфликта в Украине провели выставки трофейного оружия. В оккупированном Лисичанске пророссийские силы показали то, что украинские военные не смогли вывезти из города во время отступления, а в Праге - уничтоженную или захваченную в сражениях на черниговском направлении российскую технику.На смотре, который организовали сепаратисты, в основном представлено оружие, переданное Украине союзниками: ракетные комплексы Javelin, противотанковые гранатометы NLAW, бронетранспортеры Saxon, амуниция для американских гаубиц M777.
В Праге выставку помогало провести МВД Украины. Среди экспонатов - новинка российского танкостроения Т90.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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