Северодонецк и Лисичанск: минобороны РФ показало оккупированные города западным журналистам

38 минут назад

Северодонецк перешел под контроль российской армии в конце июня, а Лисичанск в начале июля. Минобороны России показало иностранным журналистам оккупированные города. Инфраструктура в обоих населенных пунктах разрушена. Северодонецк, по последним сообщениям украинских властей, уничтожен на 80%. Жителей в обоих городах осталось мало. У них нет ни воды, ни электричества, ни продовольствия. Оставшиеся люди полностью зависят от гуманитарной помощи, которой их теперь снабжают российские военные.