"Все узнают, что мы есть". Что в ДНР говорят о признании Северной Кореей

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Все узнают, что мы есть". Что в ДНР говорят о признании Северной Кореей

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Северная Корея официально признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает признание Корейской Народно-Демократической Республикой "независимости" временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: