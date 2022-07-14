"Все узнают, что мы есть". Что в ДНР говорят о признании Северной Кореей

"Все узнают, что мы есть". Что в ДНР говорят о признании Северной Кореей

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Северная Корея официально признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает признание Корейской Народно-Демократической Республикой "независимости" временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в заявлении пресс-секретаря министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

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