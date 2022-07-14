"Теперь ты в армии, но продолжай петь". Как Святослав Вакарчук помогает Украине бороться

час назад

Когда Россия вторглась в Украину, Святослав Вакарчук, вокалист одной из наиболее популярных рок-групп "Океан Эльзы", решил пойти на фронт. Но в призывном пункте ему приказали не менять род занятий.

С тех пор Святослав гастролировал по горячим точкам страны. Пел на передовой, в больницах и бомбоубежищах, для военных и беженцев. А сейчас "Океан Эльзы" отправляется в первый с начала войны тур по Европе. Музыканты хотят, чтобы у людей во всем мире не уменьшалась степень вовлеченности в то, что происходит в Украине.