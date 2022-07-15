Преступления в Буче: рассказ выжившего в кровавой бойне
Преступления в Буче: рассказ выжившего в кровавой бойне
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Прошло пять месяцев с тех пор, как российские войска совершили одно из самых страшных злодеяний во время вторжения в Украину.
Восемь безоружных мужчин были расстреляны в ходе массовой казни в пригороде Бучи под Киевом в начале марта. Тысячи человек погибли во время российской оккупации Киевской области, продолжавшейся месяц.
Но одному человеку, которого российские военные посчитали убитым, удалось выжить в печально известной бойнe на улице Яблонская.
С ним встретился специальный корреспондент Би-би-си Фергал Кин.