"Если мы ей скажем, не будет шансов ее выписать". Врач о состоянии матери Лизы, погибшей в Виннице

13 минут назад

4-летняя Лиза, дочь Ирины Дмитриевой, - самая младшая из погибших в Виннице в результате российского обстрела 14 июля. Ее матери оторвало ногу, она в тяжелом состоянии, но врачи пока вынуждены скрывать от нее гибель ребенка.Ирина Дмитриева вела "Инстаграм", в котором рассказывала о воспитании дочери. У Лизы были особенности развития.Минобороны России признало факт удара по Виннице, но утверждает, что в Доме офицеров, куда попала ракета, проходило «совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений».По последним данным, в результате обстрела Винницы погибли более 20 человек, десятки получили тяжелые ранения, есть пропавшие без вести.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: