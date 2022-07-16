Готова ли Украина к затяжной войне? Интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым

11 минут назад

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Корреспондент Би-би-си поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым про военные действия в Украине, поставки вооружений и про то, когда может закончиться война.

Корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко поговорил с министром обороны Украины о войне и возможном будущем страны.