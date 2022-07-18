Сбор тел погибших и медпомощь солдатам и жителям. Как работают медики и волонтер на передовой в Украине
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Алексей Юков собирает тела погибших в Донбассе - украинцев и россиян, мирных жителей и военных. По его словам, он собрал останки уже больше 300 человек.
По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в июне в день гибло от 100 до 200 украинских солдат. По оценке Юкова, россиян гибнет в три раза больше. Официально данные о гибели своих военных подробно не раскрывает ни Россия, ни Украина.
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил в Донбассе поговорил с Юковым и медиками, которые вынуждены работать под обстрелами.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
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Минобороны России недавно распространило кадры работы своих медиков в Харьковской области. Врач-хирург на записи утверждает, что они помогают в том числе и украинским солдатам.