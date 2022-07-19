Вся правда о поддержании и укреплении иммунитета | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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В последние два года из-за пандемии мы все стали больше интересоваться тем, как нам укрепить иммунитет, чтобы он защитил нас от вируса или помог перенести болезнь в легкой форме.

Но что вообще такое иммунитет и как его клетки защищают нас от болезни? Как питание и физическая активность влияют на способность нашего организма противостоять вирусам и другим патогенам?