Изобретение телескопа: от Галилео Галилея до новейших технологий | Документальный фильм Би-би-си

14 минут назад

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Изобретение телескопа позволило человечеству сделать самое потрясающее открытие за всю историю - открытие Вселенной. Сейчас, имея в наличии фотографии с телескопов «Хаббл» и новейшего «Джеймс Уэбб», мы можем наблюдать невероятные процессы рождения и умирания звезд и целых галактик, находящихся за миллионы световых лет от нас.

На протяжении тысячелетий люди завороженно смотрели в ночное небо в надежде, что оно откроет им свои тайны. Уже тогда они задумались об устройстве, которое помогло бы им в этом.