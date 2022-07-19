«Аттенборо и морской дракон» или Убийство, которому миллионы лет | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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На побережье Великобритании были найдены удивительные окаменелые останки ихтиозавра, гигантского «морского дракона» Юрского периода.

В отличие от предыдущих подобных находок, эта особь может принадлежать к новому, ранее неизученному виду. Кроме того, несмотря на огромные размеры, погибла она не своей смертью. Дэвид Аттенборо и команда ученых проведут расследование, кто мог убить «властителя морей», и восстановят, как именно выглядел огромный монстр, когда бороздил просторы океана.