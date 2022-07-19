Смартфон: идея, которая изменила мир | Документальный фильм Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Российские власти блокируют доступ к контенту Русской службы Би-би-си. Если вы зашли на сайт при помощи VPN и испытываете трудности с просмотром наших документальных фильмов, зайдите на наш канал в YouTube. Пожалуйста, помните, что в связи с лицензионными ограничениями фильмы доступны для просмотра в следующих странах: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Мы принимаем их как данность, они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не можем представить себя без них. Однако смартфоны - одно из прорывных изобретений человечества, которое стало возможным благодаря десятилетиям исследований, совпадений и открытий. Оно стало следствием фундаментальным потребностям человека - общаться, искать подтверждения своим мыслям, доносить свое мнение, обмениваться информацией.
В этой серии фильма «Революции. Идеи, которые изменили мир» вы узнаете, какие открытия предшествовали изобретению смартфона, который так радикально поменял наш образ жизни.
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.