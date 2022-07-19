Смартфон: идея, которая изменила мир | Документальный фильм Би-би-си

40 минут назад

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Мы принимаем их как данность, они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не можем представить себя без них. Однако смартфоны - одно из прорывных изобретений человечества, которое стало возможным благодаря десятилетиям исследований, совпадений и открытий. Оно стало следствием фундаментальным потребностям человека - общаться, искать подтверждения своим мыслям, доносить свое мнение, обмениваться информацией.

В этой серии фильма «Революции. Идеи, которые изменили мир» вы узнаете, какие открытия предшествовали изобретению смартфона, который так радикально поменял наш образ жизни.