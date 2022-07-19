Температурный рекорд в Британии, горящие поля в Испании, эвакуация во Франции. Как Европа переживает жару?

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Температурный рекорд в Британии, горящие поля в Испании, эвакуация во Франции. Как Европа переживает жару?

42 минуты назад

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Европа переживает экстремальную жару. В Великобритании поставлен абсолютный температурный рекорд: +40,2°С. В Португалии и Испании, где жара началась на прошлой неделе, горят леса. Во Франции людям приходится покидать свои дома.

Синоптики обещают, что к середине недели жара уйдет на Балканы, а жара на территории Западной и Центральной Европы сохранится в течение всей недели.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: