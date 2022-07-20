Путин ждет Эрдогана. Видео

Путин ждет Эрдогана. Видео

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Заставить себя ждать на переговорах в политике принято считать знаком неуважения. Президент России часто задерживается, но тут ему пришлось почти минуту ждать самому.

На встрече в Тегеране Путин почти минуту они стоял перед журналистами в ожидании президента Турции Эрдогана.

Примечательно, что эти кадры распространила администрации президента Турции.

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