Путин ждет Эрдогана. Видео
Путин ждет Эрдогана. Видео
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Заставить себя ждать на переговорах в политике принято считать знаком неуважения. Президент России часто задерживается, но тут ему пришлось почти минуту ждать самому.
На встрече в Тегеране Путин почти минуту они стоял перед журналистами в ожидании президента Турции Эрдогана.
Примечательно, что эти кадры распространила администрации президента Турции.
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